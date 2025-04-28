«Автотор» прекратит сборку грузовиков

Об этом заявил старший вице-президент холдинга Владимир Кривченко в беседе с изданием Rugrad. Топ-менеджер «Автотора» признал, что от тех китайских марок, которые не продаются, придётся избавляться. Перспективы на заводе видят в сотрудничестве с Chery: производитель готовится к «большой локализации» двигателя, коробок передач и открытию литейного производства.

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На встрече с губернатором Калининградской области Владимир Кривченко посетовал на невостребованность электрических грузовиков. Совместный проект с китайской фирмой Foton провалился: до сих пор не продали ни одного «батарейного» Brock! В итоге производство грузовиков решено прекратить вовсе, а завод перепрофилировать на совершенно другие виды продукции.

Владимир Кривченко намекнул на глубокую локализацию производства Chery: на «Автоторе» строят цеха, закупают и монтируют оборудование под цветное литейное производство, отливку блоков двигателей. Напрямую агрегаты не называются, но месяц назад пресс-служба предприятия поделилась снимком линии сварки кузовов Jetour и заявила о мощности конвейера до 80 тысяч машин в год.

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Уже сертифицированы Omoda C5 и Jetour T2 калининградской сборки, так что на предприятии могут локализовать двигатели и коробки передач под эти модели. На «Автоторе» надеются, что совместное предприятие с китайцами сможет избежать санкций и исправно платить по счетам: сейчас это большая проблема.