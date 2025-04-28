Как ателье California Street Rods радикально переработало Cadillac

Перед вами — Cadillac Eldorado Touring Coupe 1999 года, но это вовсе не обычный Eldorado. Это единственный в своём роде автомобиль под названием «EldoRODo», который был радикально переработан Чаком Ломбардо из компании California Street Rods для General Motors.

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В начале этого месяца этот кастомный шедевр сменил владельца за 55 000 долларов (примерно 5,11 миллиона рублей по текущему курсу).

Ранее автомобиль принадлежал Тайлеру Хуви, автору канала Hoovies Garage, который купил его в 2023 году. Судя по всему, машина пробыла у него как минимум несколько недель до появления объявления о продаже, так как она успела появиться в одном из его видео, где он рассказывал о своих налоговых проблемах.

Назвать этот автомобиль просто «модифицированным» Eldorado — значит сильно приуменьшить масштабы изменений. Переделки настолько глобальны, что купе едва узнаётся. Для начала, крыша была занижена и укорочена, установлено новое сильно наклонённое лобовое стекло, а сам кузов подвергся серьёзной переработке.

Передняя часть этого шоу-кара получила крошечные фары, минималистичный бампер и вторую, меньшую решётку радиатора, встроенную прямо в бампер. Цель заключалась в том, чтобы добиться максимально обтекаемого силуэта, и эта идея прослеживается по всему кузову.

В итоге, кузов, окрашенный в эффектный цвет Ignite Orange, выглядит гладким и обтекаемым благодаря отсутствию дверных ручек и наружных зеркал. Задняя часть выполнена столь же лаконично: вертикальные тонированные фонари и кастомные вертикальные патрубки выхлопной системы с хромированным покрытием. Установлены 18-дюймовые колёса.

В салоне в основном сохранилась стандартная отделка Eldorado Touring Coupe: светлая кожаная обивка, аудиосистема Bose, CD-проигрыватель, AM/FM-кассетная магнитола, двухзонный климат-контроль и несколько вставок из карбона. Всё довольно сдержанно и определённо не выглядит вычурно.

Что касается двигателя, то он остался без изменений. Под капотом всё тот же 4,6-литровый V8 мощностью 300 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента.

Этот уникальный Cadillac был продан через аукцион Bring a Trailer и, хочется верить, попадёт либо в частную коллекцию, либо в музей. К сожалению, автомобиль нельзя зарегистрировать для использования на дорогах общего пользования.