70% россиян получают удовольствие от вождения авто

Медиахолдинг Rambler&Co, экосистема Сбера для автолюбителей и каршеринг Ситидрайв провели совместное исследование: оказалось, что для подавляющего большинства респондентов поездка за рулём связана с позитивными эмоциями. Так, 26% получают удовольствие от вождения, еще столько же (26%) ценят ощущение свободы.

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18% утверждают, что за рулём им в целом комфортно, пусть иногда поездки и превращаются в рутину. Ещё для 18% ощущения зависят от цели и маршрута, и только 12% испытывают от поездок за рулём стресс и усталость.

По-настоящему приятным вождение делает возможность путешествовать туда, куда без автомобиля добраться сложно или вовсе невозможно (25%).

Также большой вклад в удовольствие от вождения вносят красивые пейзажи и архитектура рядом с дорогой (17%), чувство контроля и динамика движения (16%), комфорт и тишина в салоне (14%).

Ещё 11% любят поездки с близкими, а 9% особенно ценят использование современных технологий в автомобиле. Интересно, что 8% респондентов больше всего удовольствия получают от звука и мощности двигателя.

В то же время есть и причины, которые могут мешать наслаждаться поездками. Главные «враги удовольствия» — это пробки (28%) и некачественные дороги (26%). Агрессивные водители портят впечатление от поездки почти четверти (24%) участникам опроса.

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Заметно меньше респондентов (8%) жалуются на расходы на топливо и обслуживание, 7% — на состояние имеющейся у них машины, а 5% — на постоянную рутину, связанную с владением авто. Отсутствие продвинутых технологий в автомобиле мешает получать удовольствие от вождения только 2% опрошенных.