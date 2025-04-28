В РФ продают ВАЗ-2102 с правым рулем в идеальном состоянии

В Москве на продажу выставили редкий экземпляр экспортного ВАЗ-2102 в спецификации для рынка Великобритании: рулевое управление установлено с правой стороны.

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Владелец уверяет, что это не переделка и все находится в стоке. Пробег - 18,9 тысячи км. Из особенностей автомобиля стоит отметить наличие очистителей фар, приборную панель с "двойной" разметкой скорости (км/ч и миль/час), дополнительные шильдики на кузове.

Универсал оранжевого цвета выпущен в 1984 году и оснащен двигателем объемом 1,2 литра (64 л.с.) и механической коробкой переключения передач.

Цена на продажу - 2 млн рублей.

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Ранее "РГ" рассказывала о появлении в продаже очень редкого ВАЗ-21104М с 16-клапанным двигателем и уникальным оформлением передней части.