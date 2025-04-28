Changan адаптировал для России новейший CS75 Plus

Портал «Китайские автомобили» поделился снимками кроссовера четвёртого поколения на станции технического обслуживания в Москве. Речь идёт об экспортном варианте Changan CS75 Plus: на это указывают шильдики на латинице и традиционные дверные ручки под прямой хват. В Китае у этой модели мейнстримные выдвижные ручки, но в зимних условиях такое техническое решение неоднозначно.

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Во время пресс-тура «Мотору» удалось узнать, что «четвёртый» Changan CS75 Plus появится в России официально до конца года. Однако журналистам показывали версию для внутреннего рынка Китая. Судя по выхлопной системе, на экспорт отправили топ-версию с 2,0-литровым турбомотором (233 л.с. и 390 Нм) и 8-ступенчатым автоматом Aisin.

© «Китайские автомобили»

Важным техническим отличием Changan CS75 Plus для России станет полный привод: на других рынках модель бывает только переднеприводной. В остальном кроссовер не претерпит изменений, к примеру, модный информационно-развлекательный комплекс с трёхсоставным экраном общей диагональю 37 дюймов останется. Вероятно, новинка не сразу заменит модель третьего поколения, ведь она появилась у нас в конце 2024 года.

Цены на актуальный CS75 Plus варьируются в диапазоне от 3,6 до 3,95 миллиона рублей, но с учётом скидок можно сэкономить свыше 800 тысяч рублей. Новое поколение кроссовера Changan может быть дороже. В Китае топ-версия потянет на 140 тысяч юаней (19 тысяч долларов).