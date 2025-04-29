В РФ опять изменят правила начисления утильсбора на машины

Правительство России намерено скорректировать правила начисления утилизационного сбора на автомобили, которые ввозятся на территорию нашей страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Уточняется, что нововведения коснутся исключительно юрлиц и перекупщиков, но эксперты уже прогнозируют очередное подорожание транспортных средств на российском рынке. В первую очередь изменения ударят по европейским машинам, которые ввозятся через Белоруссию.

© Quto.ru

Так, если раньше итоговая сумма платежа зависела от стоимости автомобиля в стране ввоза, то теперь её привяжут к средней стоимости аналогичной модели в России. Для этого власти сформируют перечень брендов со средними ценами моделей в зависимости от возраста техники. Документ должен будет раз в квартал публиковать министерство промышленности и торговли.

При расчёте ставки утильсбора будет использована базовая ставка коммерческого налога, с которой будет суммироваться разница между стоимостью в России и стране ЕАЭС и в списке Минпромторга, умноженная на коэффициент 0,5.

Например, если российские власти считают, что машина с мотором до 2,0 литров стоит 5 млн рублей, а в стране ЕАЭС — 3 млн рублей, то придётся доплатить 1 667 400 рублей в виде сбора. Из них 667 400 — это базовая ставка, а разница рассчитывается по формуле (5 000 000 - 3 000 000) х 0,5.

Но даже в этом случае для растаможки необходимо предоставить полный пакет документов, подтверждающий все расходы. В противном случае ставка будет максимальной. Кроме того, в случае с редкими автомобилями, которых нет в списке, утилизационный сбор автоматически увеличится в три раза.

Как заправиться, чтобы сэкономить время и получить бонусы

По планам, нововведения должны вступить в силу с 1 мая 2025 года.