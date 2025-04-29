Топовую Lada Iskra SW Cross показали на "Иннопроме" в Узбекистане

На промышленной выставке в Ташкенте (Республика Узбекистан) АвтоВАЗ представил Lada Iskra SW Cross в фирменном цвете "Табаско", созданном специально для этого семейства модели. Фото автомобиля опубликовал Telegram-канал "Автовоз".

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Выставочный экспонат оснащен 106-сильным двигателем объемом 1,6 литра, который может агрегатироваться как 6-ступенчатой МКП, так и вариатором. Также для новой "Лада Искра" доступен базовый 90-сильный мотор аналогичного объема, в паре с которым предусмотрена 5-ступенчатая "механика".

Ранее "РГ" сообщала о старте серийного производства Lada Iskra на АвтоВАЗе в Тольятти 19 апреля 2025 года. Семейство автомобилей состоит из седана, универсала и его кросс-версии. В иерархии Lada новая "Искра" расположится между Granta и Vesta.

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Старт продаж может состояться 20 июля текущего года - в день рождения АвтоВАЗа. Предварительную цену на базовую комплектацию Lada Iskra ранее озвучил президент компании Максим Соколов.