Эксперт прокомментировал новую функцию светофоров

В мобильном приложении «2ГИС» в рамках совместного пилотного проекта с ЦОДД Москвы теперь можно в режиме реального времени отслеживать актуальный сигнал светофора и таймер его смены. По мнению руководителя рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, новшество не несёт значительной пользы для обычных автолюбителей.

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Многие, скорее всего, предпочтут изменить маршрут, зная, что впереди есть светофор, на котором долго горит красный сигнал, пишет «АвтоВзгляд».

«Да, некоторые, наверное, могут чуть ускориться или, допустим, замедлиться, чтобы подкатить к светофору, который вот-вот загорится зелёным. Но это будет редко случаться», — считает эксперт.

В большинстве случаев обычным водителям знание сигнала светофора, до которого ехать почти километр, не нужно. А вот регулярное отвлечение от дороги на навигатор с новой функцией чревато понятными неприятностями, объясняет Шкуматов. Но для коммерческого транспорта такая функция как раз может быть полезна: скорость доставки грузов на 2-3% выражается в реальных деньгах.

В бизнесе как раз будут учитываться актуальные данные о работе светофора, например, при расчёте маршрутов курьеров или таксистов. Но именно тот самый выигрыш во времени в большинстве случаев для водителей такси и большегрузов, как правило, приводит к желанию проскочить во что бы то ни стало «хотя бы на жёлтый», говорит эксперт. А новая функция может только способствовать желанию ускориться любой ценой, подытожил он.