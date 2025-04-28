Эксперт прокомментировал новую функцию светофоров
В мобильном приложении «2ГИС» в рамках совместного пилотного проекта с ЦОДД Москвы теперь можно в режиме реального времени отслеживать актуальный сигнал светофора и таймер его смены. По мнению руководителя рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, новшество не несёт значительной пользы для обычных автолюбителей.
Многие, скорее всего, предпочтут изменить маршрут, зная, что впереди есть светофор, на котором долго горит красный сигнал, пишет «АвтоВзгляд».
«Да, некоторые, наверное, могут чуть ускориться или, допустим, замедлиться, чтобы подкатить к светофору, который вот-вот загорится зелёным. Но это будет редко случаться», — считает эксперт.
В большинстве случаев обычным водителям знание сигнала светофора, до которого ехать почти километр, не нужно. А вот регулярное отвлечение от дороги на навигатор с новой функцией чревато понятными неприятностями, объясняет Шкуматов. Но для коммерческого транспорта такая функция как раз может быть полезна: скорость доставки грузов на 2-3% выражается в реальных деньгах.
В бизнесе как раз будут учитываться актуальные данные о работе светофора, например, при расчёте маршрутов курьеров или таксистов. Но именно тот самый выигрыш во времени в большинстве случаев для водителей такси и большегрузов, как правило, приводит к желанию проскочить во что бы то ни стало «хотя бы на жёлтый», говорит эксперт. А новая функция может только способствовать желанию ускориться любой ценой, подытожил он.