Составлен рейтинг самых надежных китайских машин

"Китайская сеть качества автомобилей" составила рейтинг самых беспроблемных машин, представленных на рынке КНР. В нем оказались те марки и модели, которые собрали меньше всего негативных отзывов о поломках и неисправностях.

Критерием оценки качества автомобилей различных брендов стали штрафные баллы: чем меньше их количество, тем надежнее машина.

Наилучшим результатом может похвастаться марка Voyah. Она получила всего 153 замечания. Второе место заняла марка Dongfeng-Honda с показателем в 156 штрафных очков. На третьей строчке оказалась шведская Volvo, набрав 157 баллов. В пятерку лидеров также вошли: GAC Hyptec (158 баллов) и принадлежащий концерну Great Wall бренд Wey - 160 баллов.

В топ-10 марок, предлагающих самые надежные автомобили, также попалм: GAC Trumpchi (161 балл), GAC Aion(162 балла), Jetta (163 балла), Changan Nevo (167 баллов) и YangWang (170 баллов).

Самый популярный бренд из Поднебесной - BYD - набрал 191 балл и занял 26-е место.

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