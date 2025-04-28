В Англии продают эксклюзивный Bentley Continental R SuFaCon

Некоторое время назад в Сети опубликовали огромную галерею фотографий 2001 года, которая довольно подробно обозревает коллекцию Султана Брунея.

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Однако у многих остались вопросы о том, как эти машины сохранились за прошедшие годы. Спойлер: не все экземпляры прошли испытания временем благополучно. Но вот этот созданный на заказ Bentley Continental в кузове седан выглядит как проект по реставрации, за который вполне стоит взяться.

Как вообще этот автомобиль оказался за пределами Брунея? Сейчас он выставлен на продажу в дилерском центре DK Engineering в Англии. Продажа такого рода автомобилей требует особых связей, и именно благодаря им бывший брунейский Bentley оказался в Великобритании.

Немного предыстории. Перед вами Bentley Continental R 1994 года с удлинённой колёсной базой, версия SuFaCon. Как указано в описании, первое сотрудничество между Bentley и королевской семьёй Брунея привело к созданию серии мощных купе Continental, которые получили название Super Fast Continental, или SuFaCon.

Затем было выпущено 19 седанов со стандартной колёсной базой и ещё 14 седанов с удлинённой базой, созданных кузовным ателье Mulliner Park Ward, которые совмещали практичность четырёхдверного кузова со стилем Continental. Этот автомобиль — один из тех самых 14 экземпляров, и, скажем так, работы здесь предстоит немало.

При первом взгляде сразу бросается в глаза, что задняя часть Bentley сильно просела, что говорит о проблемах с системой самовыравнивания подвески. К счастью, 527-сильный двигатель спецификации «P300» всё ещё стоит на месте, но часть компонентов отсутствует.

Нет впускной трубы, воздушного фильтра и крышки клапанов со стороны пассажира — всё это важные элементы, отсутствие которых, скорее всего, означает необходимость полной переборки двигателя.

С таким редким мотором вряд ли стоит рисковать и проверять его состояние опытным путём. И ещё одна странная деталь: в машине полностью отсутствует рычаг переключения передач. Куда он пропал — остаётся только гадать.

Однако если отбросить мысли о безумно дорогом восстановлении техники, косметическое состояние автомобиля не так уж плохо. За исключением отсутствующих фар, повреждённого указателя поворота и треснувшего лобового стекла, кузов выглядит довольно цельно, а интерьер, что удивительно, не превращён в биологическую катастрофу.

Конечно, деревянные панели салона в плачевном состоянии, но плесени на кожаных сиденьях почти нет. Многие элементы интерьера можно будет найти у разбитого купе Continental R, но не все.

Поскольку это машина индивидуальной постройки, обшивки дверей уникальны, и их придётся либо искать среди очень редких запчастей, либо воссоздавать заново. Это не обшивки от Continental R, так как тот был купе, и не от моделей Turbo R или Brooklands.

В итоге, автомобиль был продан за £73,500 или около 8 миллионов рублей.