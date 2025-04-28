Названы три способа сэкономить при покупке автомобиля

Россияне, которые хотят сэкономить при покупке автомобиля, могут воспользоваться одним из трех способов. Об этом заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Его процитировало «АиФ».

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Во-первых, можно прийти в диллерский центр в конце месяца. Там, если план по продажам не выполняется, можно получить скидку в пределах десяти процентов. Во-вторых, есть льготная программа автокредитования, которая будет работать до конца следующего года. Минимальная скидка в этом случае составляет 20 процентов. В настоящее время на льготные автозаймы могут рассчитывать медицинские работники, сотрудники сферы образования, инвалиды, мобилизованные, добровольцы, военнослужащие по контракту, бойцы специальной военной операции и члены их семей.

Третий способ, о котором рассказал Подщеколдин, предполагает приобретение подержанного автомобиля, который обычно обходится как минимум в полтора-два раза дешевле, чем новый. Тем, кто выберет такой способ экономии, эксперт предложил присмотреться к автомобилям, которым всего два-три года.

Ранее стало известно, что по итогам I квартала 2025 года суммарные объемы продаж новых автомобилей премиум-класса рухнули в РФ в два раза в сравнении с тем же периодом прошлого года.