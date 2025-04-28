Эксперт перечислил плюсы и минусы Volkswagen Polo пятого поколения

Эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев протестировал популярный среди отечественных водителей Volkswagen Polo пятого поколения калужской сборки и рассказал о его сильных и слабых сторонах.

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По словам Зиновьева, несмотря на то, что многие видят в лифтбеке сходство с прямым конкурентом - Skoda Rapid, машины имеют кардинальное различие в колесной базе, шасси и силовой структуре.

Автомобили нередко использовались в качестве такси, что объясняет большое количество предложений на вторичном рынке с пробегами выше 250 тысяч километров. В то же время это указывает на достойный ресурс и узлов, и агрегатов "Фольксвагена".

Главными плюсами Polo, по мнению эксперта, являются экономичность его силовых установок, хорошее качество головной оптики и объемный багажник. Кроме того, многие владельцы отмечают надежность трансмиссии машины.

В то же время качество материалов в интерьере вызывает немало нареканий. Чаще всего водители жалуются на жёсткий пластик и шум в салоне. Кузов автомобиля имеет низкое качество лакокрасочного покрытия и быстро покрывается мелкими сколами и царапинами в процессе эксплуатации.

Моторы 1,6 мощностью 90 и 110 лошадиных сил агрегатируются классическим "автоматом" и не доставляют владельцам особых хлопот, кроме периодического "масложора", и могут спокойно проехать свыше 300 тысяч километров без ремонта.

Турбодвигатели объемом 1,4 литра, работающие в паре с роботизированной КПП, также весьма выносливы и при должном обслуживании выхаживают ресурс свыше 200 тысяч километров.

Больше всего нареканий у владельцев вызывают хлипкие стойки стабилизатора, которые требуют замены уже через 10 тысяч километров, дребезжащая крышка багажного отсека и сбои в мультимедийной системе.

Тем не менее, по мнению Виноградова, Volkswagen Polo, несмотря на наличие врожденных "болячек", можно смело назвать весьма практичным и качественным автомобилем, и по сравнению со своими корейскими конкурентами из Kia и Hyundai на вторичном рынке он стоит гораздо дешевле.

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