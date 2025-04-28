Hongqi представил машины для парада 9 мая

Китайский производитель подготовил специальные версии автомобилей для передвижения почётных гостей на мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Как сообщили редакции Quto.ru в компании, для праздничного парада было подготовлено 20 флагманских седанов H9 и 10 бизнес-вэнов HQ9.

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Четырёхдверку для спецгостей в движение приводит «мягкий» гибрид мощностью 245 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. В связке с агрегатом работает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия, привод — задний.

Для мероприятий производитель выделит минивэны в комплектациях Deluxe и Executive, которые отличаются капитанскими креслами второго ряда с массажем, премиальной акустикой, панорамной крышей и интеллектуальными ассистентами вождения.

Машины оснащаются 245-сильным двигателем объёмом 2,0 литра, которая сочетается с 8-диапазонным «автоматом» и передним приводом.

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Ранее стало известно, что в Москве глава КНР будет передвигаться на лимузине китайского бренда. Председатель Китайской Народной Республики будет передвигаться по городу на автомобиле Hongqi N701. Это государственный лимузин, который невозможно приобрести в свободном доступе.