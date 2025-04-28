Может ли автовладелец регистрировать машину в ГАИ через представителя

Автовладелец может регистрировать транспортное средство в ГАИ через представителя.

«Владелец транспортного средства вправе получить государственную услугу по регистрации транспортного средства через представителя на любом этапе её предоставления, в том числе в случае самостоятельной подачи заявления об оказании такой услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг», — сообщается в решении суда.

Такой вердикт был вынесен после одного из разбирательств. В суд обратилась женщина-собственница машины, пожелавшая поставить её на учёт через представителей, но сотрудник ГАИ отказал в этой возможности. Он объяснил отказ тем, что заявление направил покупатель машины, который не приехал, таким образом, невозможно установить (подтвердить) его личность.

Первая судебная инстанция отказала истице в удовлетворении её требований. Суд Апелляционной инстанции вынес новое решение в пользу автовладелицы, но решение было отменено в кассации. После этого собственница транспортного средства обратилась в Верховный суд, который вынес решение в её пользу.

Верховный суд разъяснил в своём решении, что владельцы автомобилей могут переоформлять его через представителя, и не имеет значения, кто обратился в уполномоченный орган с заявлением и явился в ГАИ.

«Судебная коллегия по административным делам Верховного суда пришла к выводу о том, что действующее правовое регулирование позволяет владельцам транспортных средств участвовать в отношениях по получению государственной услуги по регистрации транспортных средств через представителя на любом этапе её предоставления. Правовые последствия предоставления государственной услуги возникают именно у владельца транспортного средства и не зависят от того, владелец или его представитель обратился в уполномоченный орган с заявлением и явился для прохождения последующих административных процедур», — отмечается в документе.

Верховный Суд лишил водителя прав, поверив на слово сотрудникам ГАИ

Верховный суд указал в своём решении, что необходимости в документе, удостоверяющем личность владельца транспортного средства, нет, если полномочия представителя владельца машины основаны на нотариально заверенной доверенности.