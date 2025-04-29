Экс-дизайнер Rolls-Royce дал оценку российскому автопрому

Вице-президент по глобальному дизайну Hongqi Джайлс Тейлор, который ранее работал в Rolls-Royce, заявил, что стилистика новых китайских машин бренда очень схожа с представительскими седанами ГАЗ "Волга".

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В беседе с "Известиями" Тейлор рассказал, что он хорошо знаком с продукцией отечественной марки и похвалил ее модели за яркую внешность, проверенные моторы и широкое распространение по всему миру.

В то же время, по мнению эксперта, электромобили в России пока не особо актуальны из-за особенностей климата.

Кроме того, дизайнер высказал свое мнение о премиальном бренде Aurus, отметив, что это очень комфортабельные и престижные автомобили, предназначенные в первую очередь для пассажиров заднего ряда.

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