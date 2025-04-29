Как избежать пробок в преддверии майских праздников

Жители столицы, которые традиционно отправляются на свои загородные участки в преддверии майских праздников, часто сталкиваются с одной и той же проблемой - многокилометровыми пробками, которые возникают вечером 30 апреля.

© Российская Газета

Вице-президент Ян Хайцеэр в беседе с "Газетой.Ru" поделился советами, как избежать дорожного коллапса и сократить время в пути.

Самым действенным способом, по мнению эксперта, является ранний выезд из города в 4-5 часов утра, так как в это время на дорогах практически нет машин.

Тем, кто предпочитает высыпаться подольше, специалист предлагает выехать около 12 часов дня. В таком случае шанс доехать до дачи без приключений вполне реалистичен.

Автолюбители, предпочитающие планировать поездку на загородные участки сразу после работы в 17-19 часов, будут обречены на многокилометровые столпотворения на трассах, так как движение в это время будет фактически парализовано.

Хайцеэр напомнил, что помимо временных промежутков важно учитывать и возможные перекрытия дорог, которые могут создать трудности на маршруте.

Если же совершить поездку 30 числа невозможно, эксперт посоветовал спланировать выезд утром 1 мая. В этом случае избежать больших пробок будет гораздо проще.

Ранее "РГ" рассказывала о том, как подготовить авто к летнему сезону после долгого простоя.