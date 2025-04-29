В РФ стали чаще арендовать премиальные автомобили

По итогам первого квартала нынешнего года россияне арендовали на 27 процентов больше «премиума», чем за тот же период 2024 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Авито Авто». Среди наиболее востребованных для аренды брендов — ни одного «китайца».

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У россиян, арендующих автомобили, самой популярной маркой в январе-марте 2025 года стала Rolls-Royce. Далее идет «немецкая тройка»: второе место досталось BMW, третье — Mercedes-Benz, четвертое — Audi.

Замыкает пятерку лидеров японский Lexus. Отмечается, что особенно заметно вырос спрос на BMW, — примерно в 2,2 раза в годовом сравнении.

Что касается моделей, то самым востребованным стал Audi A7. За ним следуют два модели Mercedes-Benz: CLS и GLE Coupe. Четвертое место досталось Rolls-Royce Phantom.

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Тем временем в России растет разрыв между рынками новых и подержанных машин. В первом квартале объем продаж машин с пробегом оказался в пять раз больше — 1,27 миллиона единиц за три месяца. Объясняют это ценами и возможностью выбора: на «вторичке» много машин не из Китая и не относящихся к классу SUV, доминирующему на первичном рынке.