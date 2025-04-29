Продажи пикапов с пробегом в России продолжают расти

За отчётный период россияне купили 7 700 подержанных машин, что на 3% больше, чем годом ранее. При этом эксперты объясняют рост реализации исключительно за счёт продаж в январе этого года, когда на вторичном рынке пикапов было отмечено увеличение на 22%. В дальнейшем рынок сокращался — в феврале на 3%, в марте — на 5%.

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Лидером продаж на вторичном рынке пикапов по итогам первого квартала стала японская Toyota — 1 870 единиц, что составляет почти четверть продаж (24%) от общего объёма.

Далее идёт японский Mitsubishi — 1 391 единица (доля 18%), следом — отечественный УАЗ, пикапы которого были приобретены 1 084 раза (доля 14%). В пятёрку также вошли китайский Great Wall (669 единиц) и немецкий Volkswagen (495).

В модельном рейтинге наибольшей популярностью пользуется пикап Toyota Hilux (1 633 единиц). Следом расположились Mitsubishi L200 (1 380), УАЗ «Пикап» (1 084), Volkswagen Amarok (492) и Nissan Navara (305).

Стал известен самый продаваемый автомобиль в Европе. По данным исследовательской компании JATO Dynamics, по итогам мартовских продаж хэтчбек Peugeot 208 стал самым популярным автомобилем на европейском рынке. Модель разошлась тиражом 25 241 единиц, что на 7% больше, чем в марте прошлого года.