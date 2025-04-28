Названы самые ликвидные кроссоверы в России на вторичном рынке

Россиянам назвали самые востребованные кроссоверы с пробегом, доступные в стране. Рейтинг составил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. По словам эксперта, наиболее ликвидными моделями на вторичном рынке являются Mitsubishi Outlander, Hyundai Santa Fe и Kia Sportage. Причем наибольшим спросом у автолюбителей пользуются модели вторых и третьих поколений.

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В России доступно уже четвертое поколение Mitsubishi Outlander. Однако на вторичном рынке особой популярностью пользуются кроссоверы второй и третьей генераций. Эти автомобили оснащены надежными моторами объемами от двух до трех литров. Агрегаты сочетаются с механическими и автоматическими коробками передач, а также с вариатором. В зависимости от года выпуска, комплектации и общего состояния стоимость моделей составляет от 1,5 до 2,5 миллионов рублей.

На втором месте с точки зрения ликвидности специалист расположил Hyundai Santa Fe второго и третьего поколений. Кроссоверы предлагают в Россию с 2,2-литровым турбодизелем или бензиновой «шестеркой» объемом 2,7 литра. В качестве трансмиссий – «механика» и «автомат». Приобрести автомобили можно за 1,2—3 миллиона рублей.

Замкнул рейтинг эксперта Kia Sportage. Причем у россиян пользуются популярностью кроссоверы второго, третьего и четвертого поколений, оснащенные бензиновыми и дизельными двигателями. Средняя стоимость автомобилей в России составляет от 1,2 до 2,6 миллиона рублей.

В середине февраля россиянам назвали самые ликвидные китайские машины. В рейтинг попали модели с самой высокой остаточной стоимостью.