За неправильную перевозку котика в машине придется ответить рублем

Перед началом дачного сезона водителям напомнили про ответственность за нарушение прав собак и кошек при перевозке.

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Юрист рекомендовала соблюдать правила перевозки животных в машине. Анастасия Билялова обратила внимание всех автолюбителей, у которых есть животные, на их поездки в автомобиле в соответствии с правилами транспортировки грузов — животные не считаются пассажирами согласно ПДД.

Если питомец путешествует даже на короткое расстояние на коленях или на передней панели транспортного средства, или свободно перемещается по салону, то это является нарушением, за которое автовладельцу грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей (статья 12.21 Кодекса об административных правонарушениях).

Животное должно быть надёжно зафиксировано, чтобы не мешать управлению автомобилем, не закрывать водителю обзор и боковые зеркала.

Для поездок мелких животных — кошек, крыс, хомяков, птиц, кроликов и собак — лучше всего использовать переноски или клетки, которые можно устанавливать на сидении и фиксировать ремнём безопасности.

Для перевозки больших собак эксперт рекомендует приобрести специальные удерживающие устройства, которые будут крепиться к подголовнику или в местах фиксации ремня безопасности.