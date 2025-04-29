Первый «живой» обзор AUDI E5 Sportback

На Шанхайском автосалоне состоялась мировая премьера первой серийной модели того самого бренда AUDI, который остался без привычных для марки четырёх колец. Нам удалось не только рассмотреть новейший E5 Sportback, но и пощупать его как снаружи, так и внутри.

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Бренд AUDI заглавными буквами и без колец – совместный продукт немецкой фирмы Audi (которая с кольцами) и китайской компании SAIC. Но вот что интересно: хотя в прошлом году говорилось, что новая марка создана исключительно для китайского рынка с учётом местных трендов, на стенде в Шанхае представители бренда сказали, что AUDI появится в продаже и за пределами КНР. Правда, о каких странах идёт речь, обсуждать пока отказались. Мол, не время ещё, объявим позже – ближе к началу продаж грядущим летом.

Подозрительное сходство

Хотя в названии модели использована хорошо знакомая по немецким моделям Audi приставка Sportback, на самом деле это скорее универсал, чем лифтбек. Вернее, нечто среднее – в профиль автомобиль удивительно похож на популярный в России Zeekr 001. Даже размеры очень близки: габариты AUDI – 4881×1959×1478 мм, Zeekr – 4970×1999×1560 мм. Колёсная база E5 – 2950 мм, 001 – 3005 мм. А в целом E5 Sportback почти ничем не отличается от концепта AUDI E, представленного осенью прошлого года.

В автомобиле по-прежнему нет ничего от дизайна «Audi с кольцами» – ни трапециевидной решётки радиатора Singleframe, ни замысловатой светотехники. Заклей малярным скотчем светящиеся буквы AUDI спереди и сзади – и можно устраивать «угадайку», ведь фирменных черт у этого Спортбека никаких нет. Так мог бы выглядеть какой-нибудь очередной Zeekr. Фронтальная часть построена вокруг массивного прямоугольника, по периметру которого рассыпаны крошечные треугольники – тоже светящиеся.

Вся эта конструкция получила название Light Frame. Она вставлена в рамку из чёрного пластика, в которую спрятаны фары головного света – это просто пара маленьких прямоугольных прожекторов с каждой стороны. По соседству со световыми элементами расположены 28 радаров и датчиков фирменной системы автономного вождения AUDI 360 Assisted Driving. Ещё один лидар установлен на крыше.

Продвинутый автопилот

Система, которая представляет собой адаптивный круиз-контроль, умеет самостоятельно объезжать препятствия как в городе, так и на магистралях, менять полосу движения и «видеть» сигналы светофора. Особо отмечается, что автопилот доработан с учётом всех особенностей дорожного движения в Китае – система обучена распознавать не только автомобили, но и двухколёсный, и даже трехколёсный транспорт. Встроенный навигатор может не только найти кратчайший маршрут, но и самостоятельно припарковать автомобиль на свободное место по завершению поездки.

Экстремально минималистичный интерьер E5 Sportback тоже ничем не отличается от прошлогоднего концепта. Во всю ширину передней панели, буквально от двери до двери, растянулся 27-дюймовый кластер из нескольких экранов разрешением 4K. Изогнутая панель объединяет «приборку», тачскрин мультимедийной системы и дисплей переднего пассажира, а также экраны, которые демонстрируют изображение с камер вместо боковых зеркал. В среднюю стойку крыши снаружи встроена камера для идентификации водителя по Face ID. Внешние ручки дверей, конечно же, выдвижные, а изнутри двери открываются кнопкой.

Бортовая электроника работает под управлением операционной системы AUDI OS на чипе Qualcomm Snapdragon 8295. Интерфейс у приборной панели – чисто китайский: посреди панели здесь, конечно же, нарисована машинка, справа от неё выводятся показания бортового компьютера и скорости, а слева – режимы работы силовой установки. Никаких иных вариантов дизайна интерфейса обнаружить не удалось.

Микроволокно и немного кожи

Немного угловатый руль – вполне удобный, даже кнопки на спицах внезапно обычные аналоговые, никаких сенсоров. Хотя нельзя не отметить, что белая подсветка на серебристом пластике совершенно бесполезна: надписи видны только в темноте. Зато как приятно нажимать эти кнопочки и вращать маленькие металлические барабанчики – у каждой детали идеально выверенное усилие и тактильно приятный щелчок.

Но больше всего запоминается почти полное отсутствие кожи в салоне. Кроме руля, её можно обнаружить только на подоконниках передних дверей, на подоконниках и в локтевой зоне задних дверей, а также на обратной стороне спинок передних кресел. Всё остальное обтянуто бархатистой тканью из микроволокна, на ощупь похожей на что-то среднее между алькантарой и нубуком. Ощущения крайне необычные – ткань очень цепкая, как полотенце из микрофибры, и, наверное, будет так же хорошо притягивать пыль и грязь.

Передние кресла с интегрированными подголовниками показались слишком плоскими, а регулировок минимум – спасибо, что хотя бы поясничный подпор оставили. Назад забраться, к сожалению, уже не удалось, но на первый взгляд места для ног там маловато, что видно на фотографии. Передние кресла здесь отрегулированы под рост водителя 180 см. Подлокотники на дверях – горизонтальные, максимально незамысловатой формы, а на задних, кроме стеклоподъёмников, нашлось место и для кнопок подогрева кресел.

В крошечных карманах поместится разве что портмоне или шоколадный батончик. В передние можно поставить ещё и по небольшой бутылочке, но лишь за счёт того, что у них укорочен подлокотник. Контурная подсветка интерьера в AUDI вышла на новый уровень – в гофрированную панель каждой двери встроено аж по четыре диодных полоски. Крыша и стойки обшиты тканью, похожей на джинсовую. И ни единого кусочка дерева во всём салоне – ни натурального, ни фальшивого.

На центральном тоннеле – беспроводная зарядка для смартфона, отсек для мелочей с рулонной шторкой и конструкция из пары крутилок и сенсорных контекстных клавиш с дисплеем, который отображает их актуальную функцию. На передней панели прикручен импровизированный тачпад, с помощью которого можно управлять мультимедийной системой. Альтернатива – голосовое управление со встроенным искусственным интеллектом и, как нынче модно, виртуальным ассистентом.

Вольты и киловатты

E5 Sportback построен на 800-вольтовой модульной платформе Advanced Digitized Platform, разработанной китайской компанией SAIC. Тяговая батарея ёмкостью 100 кВт·ч обеспечивает запас хода до 770 километров на одной зарядке по китайскому циклу CLTC. Китайцы обещают, что с помощью станции быстрой зарядки можно всего за 10 минут подзарядить батарею почти наполовину – на 370 км пути.

На выбор – один или два электромотора и, соответственно, задний или полный привод. Мощность топовой версии, которую демонстрировали на стенде в Шанхае, составляет 787 лошадиных сил – с места до 100 км/ч она стартует за 3,4 секунды. Позже появятся и более простые варианты Спортбека – мощностью 299, 408 и 578 сил. В любом случае у АУДИ будет пневмоподвеска и управляемая задняя ось.

Представленный на автосалоне автомобиль – настоящий, а не макет, так что на его приборной панели можно обнаружить некоторые любопытные цифры. С заряженной на 96% батареей запас хода достигает 750 км, пробег машины – всего 16,8 километра, а средний расход электричества составил 14,8 кВт·ч на 100 км. Вполне на уровне таких китайских гибридов, как Voyah Free или Aito Seres M5. Продажи новинки стартуют уже летом, а в 2026 и 2027 годах китайцы пообещали выпустить ещё две модели AUDI. Какими они будут, пока остаётся загадкой.