Госавтоинспекция дала рекомендации к старту мотосезона

Весна и лето - время, когда дороги России оживают, заполняясь не только автомобилями, но и двухколесным транспортом. Мотоциклы, скутеры, велосипеды и электросамокаты становятся частью городского и загородного дорожного пейзажа, принося с собой не только свободу передвижения, но и новые риски.

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По данным официальной статистики, прошедший сезон-2024 оказался одним из самых аварийных для двухколесных водителей за последние годы: более 1,2 тысячи погибших среди мотоциклистов, свыше 8,5 тысячи пострадавших. Велосипедисты и водители средств индивидуальной мобильности (СИМ) тоже пополнили статистику - 3,5 тысячи аварий за сезон.

Почему так происходит? Эксперты сходятся во мнении: большинство ДТП можно было бы предотвратить, если бы водители двухколесных транспортных средств строже соблюдали правила и не забывали о базовых мерах предосторожности.

Техника и экипировка: без этого на дорогу лучше не выезжать

Первый шаг к безопасности - исправный транспорт. Мотоциклисты перед началом сезона обязаны проверить тормоза, шины, фары, световые приборы в целом и приводную цепь. Даже небольшой люфт руля или изношенные колодки могут стать фатальными на высокой скорости. Каждый год фиксируются "весенние" ДТП, которые произошли исключительно из-за халатности владельцев мототранспорта - когда недосмотрели или проигнорировали вдруг обнаружившуюся проблему с транспортным средством, которое до этого, может, и служило исправно. Бывает и так, что люди покупают себе "железного коня" после зимнего простоя, не проводят диагностику, а потом удивляются, почему на повороте вдруг отказали тормоза.

Экипировка - второй ключевой элемент. Мотошлем, перчатки, защита спины и суставов - не просто аксессуары, а необходимость.

"Если "разобрать" экипировку детально, то становится понятно, что лишних элементов, как кажется многим водителям, особенно новичкам, в ней нет. Мотошлем может предотвратить тяжелые травмы головы при падении или столкновении. Перчатки защищают кисти от повреждений, а еще улучшают сцепление с рулем, что критически важно для управления мотоциклом. Наколенники и налокотники минимизируют риск переломов, а защита спины спасает от серьезных травм позвоночника. Статистика показывает: большинство тяжелых последствий ДТП с участием мотоциклистов можно было бы избежать при использовании полного комплекта экипировки. Госавтоинспекция призывает всех водителей двухколесного транспорта ответственно подходить к своей безопасности", - напоминает начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.

По статистике, шлем снижает риск смертельной травмы головы на 40%, но, несмотря на это, треть погибших мотоциклистов в 2024 году его не использовали. Большинство тяжелых черепно-мозговых травм мотоциклисты, к слову, получают при падении на совсем невысокой скорости - 40-60 км/ч.

Скорость и дистанция: почему "быстро" не значит "безопасно"

Превышение скорости - главная причина смертельных ДТП среди мотоциклистов. В 2024 году почти половина из них произошла из-за того, что водители не рассчитали свои силы.

"Особенно часто это происходит с новичками, - говорит Олег Монахов из Перми, открывший в этом апреле свой 15-й мотосезон. - Основные проблемы возникают с заходом на виражи, да и само движение по весенней дороге, будем честными, может обернуться сюрпризом для нашего брата. Особенно, если неправильно выбрал скорость. Разогнался, и любая неровность, лужа или песок могут привести к потере управления. К тому же новички часто забывают, что тормозной путь у мотоцикла больше, чем у автомобиля". Шлем снижает риск смертельной травмы головы на 40%, но, несмотря на это, треть погибших мотоциклистов в 2024 году его не использовали

Дистанция - еще один критически важный момент. Двухколесный транспорт менее устойчив, и резкое торможение впереди идущего автомобиля часто заканчивается для мотоциклиста падением. Совет от Госавтоинспекции простой: держать такую дистанцию, чтобы успеть среагировать даже на неожиданность, и, конечно, стараться не двигаться в слепой зоне автомобиля - там байкера могут просто не заметить.

Два колеса, которых не видно

Если ответственные мотоциклисты защищены ПДД и экипировкой, то велосипедисты и водители электросамокатов зачастую вообще не задумываются о безопасности. Хотя первым делом должны проверить свое средство передвижения, повторить ПДД и, если речь идет о велосипеде, - как минимум подкачать шины.

По правилам, взрослые велосипедисты должны двигаться по велосипедным, велопешеходным дорожкам или правому краю проезжей части, а дети до 14 лет - еще по пешеходным дорожкам и по тротуарам. Обязательны световозвращатели в темное время суток, а шлем, наколенники и налокотники могут спасти жизнь.

Главные ошибки - игнорирование знаков дорожного движения, ориентированных на эту группу участников дорожного движения, и резкие маневры без сигнала рукой. Водители автомобилей часто не замечают велосипедистов, поэтому важно быть предсказуемым: не "вилять", избегать слепых зон и проверять дорогу перед поворотом. Всегда помня: велосипед - транспортное средство, и на дороге нет права на ошибку.

С электросамокатами ситуация несколько сложнее. Новые правила, введенные в 2024 году, ограничили скорость им в 25 км/ч и запретили движение по тротуарам, но многие этого просто не знают. "Водители электросамокатов часто ведут себя как пешеходы, когда им удобно, и как водители, когда хотят проехать быстрее, - отмечает Игорь Моржаретто, член Общественного совета при МВД России. - Такая "двойственность" в поведении нередко создает неразбериху на дорогах и тротуарах. Владельцы и арендаторы СИМ перестраиваются из пешеходного потока в транспортный и обратно, не соблюдая ПДД, что повышает риск попадания в ДТП.

Особую опасность представляет высокая скорость именно на тротуарах - некоторые модели СИМ разгоняются до 40-50 км/ч, при этом тормозной путь у них значительно длиннее, чем у пешехода".

Зачастую самокатчики игнорируют светофоры и дорожные знаки. При этом их маневренность и бесшумность делают их практически незаметными для других участников движения. По статистике, каждый третий наезд на пешехода в крупных городах теперь связан именно с электросамокатами. Так как же быть? Где обучить ПДД, а заодно и манерам эту "армию" людей, которые теперь мчатся по тротуарам, чувствуя себя на них вольготнее тех, для кого эти участки предназначены в первую очередь?

Предпринять максимум усилий для того, чтобы не допустить риск возникновения ДТП - задача каждого, кто участвует в дорожном движении

Вводить отдельные курсы в автошколах для самокатчиков излишне, считает Моржаретто. А вот появление в школьной программе спецпредмета по безопасности дорожного движения, включающего правила использования электросамокатов, могло бы стать эффективным решением.

"Нужен предмет типа "Безопасность дорожного движения" с постепенным усложнением: в младших классах - общие правила в игровой форме, затем - основы обращения с обычными самокатами, позже - специфика электротранспорта", - говорит он.

Погода, алкоголь и человеческий фактор

Дождь, ветер, "остаточные" заморозки - все это делает двухколесный транспорт особенно уязвимым. Мокрая дорога увеличивает тормозной путь, а сильный боковой ветер может буквально сдуть мотоцикл или велосипед с траектории.

"Осенью и весной аварийность всегда растет, - говорит заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с общественной наблюдательной комиссией Общественной палаты России Александр Холодов, сам мотоциклист со стажем. - Люди не успевают перестроиться под эти условия, начинают необдуманно лихачить, вспоминая лето, и расплачиваются за это".

Но самый страшный враг - алкоголь. Каждое пятое ДТП с мотоциклистами в 2024 году произошло по вине пьяных водителей.

"Нетрезвый человек за рулем автомобиля- это угроза, а нетрезвый на мотоцикле, как бы это ни звучало, - практически смертник, - продолжает эксперт. - Даже небольшая доза алкоголя снижает реакцию, а на двух колесах это критично".

Впрочем, самая распространенная ошибка водителей на двух колесах - это неправильный выбор скорости. Часто дурную службу играет самонадеянность, тому кто держит в руках руль.

"Выбирая безопасный скоростной режим движения, необходимо руководствоваться не только дорожными знаками, ограничивающими скорость, но и обязательно учитывать другие факторы: погодные условия, качество поверхности дорожного покрытия, видимость, состояние здоровья. Само по себе выполнение требований дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим на том или ином участке дороги, не может гарантировать 100-процентную безопасность, но предпринять максимум усилий для того, чтобы не допустить риск возникновения ДТП - задача каждого, кто участвует в дорожном движении", - резюмирует начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".