В Китае стартовали продажи Lynk & Co 900 с салоном-трансформером

На китайском рынке начались продажи нового кроссовера Lynk & Co 900, сообщает carnewschina.com.

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Длина машины 5240 мм, колесная база — 3160 мм. По габаритам флагман Lynk & Co превосходит популярный в России LiXiang L9. В автомобиле предусмотрено три ряда кресел. При этом кресла в среднем ряду поворачиваются на 180 градусов.

В салоне также есть небольшой экран панели приборов и центральный дисплей, смещенный вправо. Такая же компоновка применяется на машинах конкурента, Li Xiang. В салоне применены дорогие отделочные материалы, включая кожу Nappa.

Lynk & Co 900 доступен в пяти цветах и с тремя вариантами силовых установок. Базовая версия снабжена бензиновым турбомотором 1.5 и двумя электродвигателями, ее суммарная мощность — 721 л.с. С турбомотором 2.0 и двумя электромоторами отдача возрастает до 734 л.с. Третий вариант — с мотором 2.0 и двумя электродвигателями, такой кроссовер выдает 857 л.с.

В Китае цены на Lynk & Co 900 начинаются от 290 тыс. юаней (3,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что в Китае дебютировала самая младшая модель Omoda.