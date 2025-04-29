Идет подготовка к старту продаж Haval H3 тульской сборки

В начале осени 2024 года появилась информация о том, что Haval H3 начали выпускать в России. Однако одобрение типа транспортного средства - документ, необходимый для реализации автомобиля, был получен на модель только 27 апреля 2025 года, пишет сайт "Китайские автомобили".

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Haval H3 собирают на тульском заводе компании на одной линии с Jolion.

H3 - кроссовер с внешностью внедорожника, благодаря чему он отнесён производителем к линейке Haval Pro. Автомобиль представлен в версиях с передним и полным приводом, с моторами 1,5 литра мощностью 143 л.с. и 177 л.с. соответственно. Вне зависимости от этого во всех комплектациях Haval H3 оснащён роботом с двойным сцеплением.

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Цена Haval H3 2025 года выпуска - 2,8 - 3,3 млн рублей. Прошлогодняя модель обойдётся на 100 тысяч рублей дешевле.

Ранее "РГ" рассказала о новом Haval F7x - такого кроссовера нет даже в Китае.