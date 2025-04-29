Ford выпустил предупреждение для владельцев внедорожников Bronco

Причина – возможная проблема с креплением верхнего рычага передней подвески. На автомобилях отсутствует или неправильно затянут крепежный болт шарового соединения. Это может привести к отделению верхнего рычага и потере управления.

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Ford рекомендует немедленно прекратить использование авто и организовать эвакуацию к официальному дилеру. Специалисты проверят момент затяжки крепежа и при необходимости заменят шаровую опору и поворотный кулак.

Компания также предложила программу компенсации для тех, кто сам устранил проблему.

Напомним, что в России скопилось 500 тысяч нераспроданных новых авто. В Новосибирске продают Buick Riviera за 1,6 млн рублей.