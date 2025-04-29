Что ждет авторынок России и когда лучше приобретать машину

Специалист портала "Автовзгляд" Ефим Розкин поделился своим видением перспектив развития отечественного автомобильного рынка, а также рассказал о том, стоит ли ожидать роста цен на новые автомобили и когда лучше всего задуматься о покупке.

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По его мнению, несмотря на противоречивые прогнозы и скептицизм некоторых экспертов, не стоит поддаваться панике. Лучший способ оценить ситуацию на рынке - это провести спокойный и вдумчивый анализ, а затем не спеша выбрать новую машину.

Розкин уверен, что стоимость автомобилей будет меняться в зависимости от экономической ситуации в стране и курса валют. По его словам, эти изменения так же естественны и неизбежны, как восход и закат. Паниковать по этому поводу, по меньшей мере, неразумно, считает эксперт.

Касательно граждан, которые в настоящее время активно рассматривают возможность приобретения автомобиля, специалист советует им соотносить необходимость покупки с финансовыми возможностями. Однако он также отмечает, что лучше всего заключать сделку именно сейчас, поскольку после того, как дилеры распродадут складские остатки прошлогодних моделей, цены неизбежно вырастут.

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