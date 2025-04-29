Chery Tiggo 8 прошел тест на давление

Компания Chery рассказала о необычном испытании, которое прошел кроссовер Tiggo 8: семь автомобилей были установлены друг на друга, в результате чего давление на самый первый кроссовер было эквивалентно 11,5 тонны. Автомобиль простоял под нагрузкой трое суток.

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"После 72 часов экстремального челленджа конструкция кузова не претерпела значительных деформаций", - заявили в Chery.

Chery Tiggo 8 CSH (Chery Super Hybrid) построен на той же платформе, что и обычный Tiggo 8 - T1X. В компании рассказали, что для обеспечения целостности конструкции в модели используется высокопрочная сталь. Более 65% конструкции кузова составляют горячедеформированные стальные элементы.

"Компоновка этих сверхпрочных материалов создает разнонаправленную систему амортизации ударов. Кузов сохраняет свою структурную целостность даже при экстремальных нагрузках, предотвращая любую деформацию, которая может поставить под угрозу безопасность пассажиров", - пояснили в компании.

Ранее "РГ" рассказывала о необычном краш-тесте седана от суббренда Chery - Exlatix: в него на скорости 60 км/ч с двух сторон врезались другие автомобили.