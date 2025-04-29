В РФ продолжают считать Hyundai одними из лучших автомобилей

В рейтинге удовлетворённости владельцев автомобилей Hyundai занимает лидирующие позиции, выделившись по параметрам внешнего вида, комфорта и долговечности. И это несмотря на то, что бренд ушёл с отечественного рынка в 2022 году — об этом редакции Quto стало известно из отчёта САППА РОМИР.

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Напротив, отечественная Lada демонстрирует наименьший уровень удовлетворенности, в числе основных недостатков указывая на посторонние шумы, высокую цену и качество отделки салона.

Отмечается заметный переток клиентов с ушедших с рынка корейских брендов — Hyundai и Kia — в другие марки. Особенно выделяется Chery.

© САППА РОМИР

Так, китайская марка сумела привлечь значительную часть клиентов, прежде лояльных к Lada, Hyundai и Kia. Также наблюдается переток клиентов из Lada в Chery, Omoda и Geely.

«Рынок демонстрирует адаптацию к новым реалиям. Потребители активно ищут альтернативные варианты», — комментирует старший директор по работе с клиентами РОМИР Людмила Фукова.

Между тем, в России ждут скорейшего возвращения корейских брендов. В опросе приняли участие более тысячи человек, которым было предложено выбрать один из восьми глобальных брендов или указать свой вариант.