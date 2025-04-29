Audi Q5 загорелась вскоре после покупки в автосалоне

Сибирячка Людмила Саломатина приобрела подержанный Audi Q5 24 апреля 2024 года в салоне в одном из автосалонов Новосибирска. Старый автомобиль сдала в трейд-ин за 750 тысяч, еще один миллион рублей женщина оплатила кредитными средствами.

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«Обязательным условием сделки было страхование автомобиля у партнёра «Ключавто автомобили с пробегом» — «ВСК». Ну я и застраховала свою Audi», — рассказала Людмила изданию «Прецедент».

В сентябре 2024 года женщина отправилась на Audi Q5 из Новосибирска в Мошково, в дороге автомобиль поломался. Из-под капота повалил дым, Людмила припарковалась, чтобы узнать причину — автомобиль вспыхнул. Иномарку сибирячка потушила с трудом.

С поломкой женщина обратилась в страховую компанию «ВСК», где с нее затребовали целую стопку документов, а после отказали в оплате ремонта.

— Стоимость восстановительного ремонта (размер прямого ущерба) составляет 609 342 рубля. В тоже время, Договором страхования предусмотрена условная франшиза в размере 75% от страховой суммы или 1 194 862 рубля, что свидетельствует о факте превышения размера франшизы над размером вреда. В соответствии с п. 2.1.49. Правил, являющихся неотъемлемой частью заключенного Договора страхования, размер страхового возмещения является отрицательным. С учетом вышеизложенного, «ВСК» отказывает Вам в выплате страхового возмещения, — сообщили Саломатиной в страховой компании.

Людмила заказала независимую экспертизу, которая оценила стоимость восстановительного ремонта автомобиля в 2,2 миллиона рублей. Однако это не послужило аргументом для страховой компании.

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Адвокат Денис Садовский, изучив документы женщины, отметил, что нарушений в договоре нет — читать нужно было мелкий шрифт. Данную ситуацию может решить суд, если его экспертиза установит, что стоимость ремонта превышает 75% стоимости автомобиля.