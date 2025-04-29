Автовладельцы стали чаще выбирать подержанные детали для ремонта

Для ремонта и восстановления машин после аварии автовладельцы все чаще соглашаются на аналоговые и подержанные детали. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Финансовым университетом.

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Согласно его опросу, только 21% респондентов готов ждать оригинальную запчасть, 40% согласны на аналоги, а 15% - на готовы устанавливать и б/у детали. Причина кроется в сроках выполнения ремонта. Ведь оригинальную запчасть, а в некоторых случаях и аналог, необходимо ожидать.

Сегодня, по данным исследования, выполнить работы в срок могут только 7% опрошенных станций техобслуживания. В анкетировании приняло участие 149 автодилеров и технических центров, объединяющих 871 станцию технического обслуживания. Напомним, что срок ремонта, согласно законодательству, не должен превышать 45 дней. При этом, для ремонта по ОСАГО - 30 суток.

"Мы видим, что сроки ремонта для автомобилистов становятся важнее качества, поэтому наблюдаем высокий спрос на аналоги запчастей", - сообщил заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов.

Он также отметил, что количество автовладельцев, стремящихся сразу отремонтировать автомобиль, за 2,5 года выросло на 10%, что может быть связано с опасениями увеличения стоимости отложенного ремонта. Всего из опрошенных автовладельцев 74% сегодня отдают предпочтение скорости ремонта.

Автоцентры также готовы использовать б/у запчасти, особенно в кузовном ремонте, где они не влияют на безопасность дорожного движения.

"Количество станций обслуживания, которые говорят, что использование б/у неприемлемо, снизилось до 7,4%", - отметил ведущий научный сотрудник Института финансовых исследований Финансового университета Андрей Языков.

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Также эксперты отмечают, что получить возмещение в натуральной форме готовы далеко не все автовладельцы. Согласно исследованию, 63% предпочитают получить страховую выплату и заниматься ремонтом самостоятельно. И это тоже связано со сроками его проведения.