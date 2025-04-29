В Британии не рады китайским машинам

По данным газеты The Times, производители оружия и военной техники боятся, что таким образом на смартфоны может быть установлено вредоносное программное обеспечение. В связи с этим правилами безопасности компаний теперь в ряде случаев предусмотрен запрет на подключение смартфонов к USB-разъемах в машинах, произведённых в Китае.

© Quto.ru

«Меры безопасности были значительно усилены. Нет сомнений, что китайская разведка очень активно работает. Насколько мне известно, на уровне Минобороны была проведена определённая работа, продиктованная опасениями по поводу китайских автомобилей и огромного количества технологических элементов в них. Многие компании стали обращать на это гораздо больше внимания, и спецслужбы, само собой, тоже за этим следят», — разоткровенничался с изданием источник в британской оборонной отрасли.

По данным газеты, ряд компаний запретили своим сотрудникам парковать китайские машины на корпоративных стоянках, обсуждать рабочие вопросы, находясь в них, а также подключать к ним свои смартфоны с помощью USB-кабелей и Bluetooth.

Стало известно, что подобное ужесточение правил безопасности произошло и на предприятиях американского Lockheed Martin и французского Thales, расположенных в Великобритании.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Стоит отметить, что в последнее время китайские электрокары становятся всё более популярными в стране в связи с ростом спроса на недорогие автомобили.