Во сколько обойдется владельцу эксплуатация кроссовера JAC JS6

За пять лет владельцы кроссовера JAC JS6 потратят на его обслуживание 2,3 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

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Так, каждый километр на JAC JS6 обойдется в 30,55 рубля. За год получается сумма 458,2 тыс. рублей, за пять лет — 2,3 млн рублей. Цена машины составляет 2,8 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

JAC JS6 оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 174 л.с. (280 Нм), который работает в связке с 6-диапазонным «роботом». Привод — только передний.

В список оборудования входят светодиодная оптика, панорамная крыша, подрулевые лепестки, кожаная отделка сидений, цифровая приборная панель и дисплей медиасистемы с Apple Carplay и Android Auto (оба экрана 12,3-дюймовые).

Также автомобиль получил электропривод передних сидений в шести направлениях, кресло водителя с функцией памяти, климат-контроль, бесключевой доступ, восемь динамиков, четыре задних датчика парковки, панорамная камера 360° и прочие опции.

Ранее сообщалось, что завод «Москвич» начал выпускать новый кроссовер.