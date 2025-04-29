ФАС заинтересовалась наличием конкуренции на рынке такси

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы 344 агрегаторам на рынке такси в 85 регионах страны, где попросила их передать данные о количестве совершенных поездок, их стоимости с учетом комиссии, сведения о выходящих на линию водителях, общем расстоянии и времени совершенных ими поездок. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

© Lenta.ru

Такая информация, утверждают в службе, необходима для «актуализации анализа состояния конкуренции на рынке». Сроки, в которые нужно предоставить информацию, не указываются.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил об опасности принятия законопроекта, из-за которого таксопарки вынуждены будут использовать только автомобили российского производства. В объединении указали, что реализация его положений на практике приведет к уходу из сферы самозанятых водителей, дефициту машин и росту цен.

Главным бенефициаром проекта называют «АвтоВАЗ», поскольку под нормативы в текущей редакции законопроекта попадают только его автомобили. Кроме того, президент предприятия Максим Соколов неоднократно указывал, что без государственной помощи производителю не хватит спроса на автомобили, а обязательство для таксистов использовать автомобили Lada стало бы существенной поддержкой.

Как сэкономить на ОСАГО

Между тем ассоциация «Национальный совет такси» попросила ФАС проверить «АвтоВАЗ» на необоснованное завышение цен на автомобили Lada Granta и Lada Vesta для таксомоторных компаний.