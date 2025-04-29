В РФ скупают запчасти для мотоциклов

Тёплая погода в апреле в Центральном и Приволжском федеральных округах привела к более раннему старту мотосезона, рассказали аналитики Яндекс Маркета. И это обернулось повышенным спросом на различные мототовары.

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Покупки товаров для мототехники с 1 по 27 апреля 2025 года резко увеличились в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом года прошлого, подсчитали эксперты маркетплейса.

Чаще всего покупатели интересовались запчастями и расходниками для питбайков, мопедов и мотоциклов, а также экипировкой — спрос на каждую из категорий вырос в 1,3 раза. В ТОП-3 популярных брендов вошли FDF, BSE и Speedpark.

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Между тем, в России могут появиться мотоциклы Souo от компании Great Wall. Об этом редакции Quto на полях Шанхайского автосалона рассказал представитель бренда.