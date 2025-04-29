Как продать машину быстро и безопасно

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Профессиональный подборщик и автомобильный блогер Игорь Шагапов поделился с сервисом «Автокод» лайфхаками по безопасной продаже подержанного автомобиля.

По результатам исследования, проведенного специалистами «Автокода», в последние несколько лет наиболее популярным способом продажи личного автомобиля становится трейд-ин.

Уже на этапе подготовки нужно учесть все нюансы, чтобы продажа авто прошла гладко. Поэтому, выбирая салон, необходимо проанализировать несколько вариантов и выбрать проверенный, с хорошими отзывами и юридически чистыми документами.

– При этом способе продажи вы можете потерять около 10% от выручки, по сравнению с продажей не салону. Однако это нивелируется тем, что вы защищены юридически, и экономите силы и время, – говорит эксперт Шагапов.

Второй способ продажи – это самостоятельная продажа машины через объявления на классифайдах типа «Авито» и «Автокод Поиск».