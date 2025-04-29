Эксперт рассказал, как продать машину быстро и безопасно
Профессиональный подборщик и автомобильный блогер Игорь Шагапов поделился с сервисом «Автокод» лайфхаками по безопасной продаже подержанного автомобиля.
По результатам исследования, проведенного специалистами «Автокода», в последние несколько лет наиболее популярным способом продажи личного автомобиля становится трейд-ин.
Уже на этапе подготовки нужно учесть все нюансы, чтобы продажа авто прошла гладко. Поэтому, выбирая салон, необходимо проанализировать несколько вариантов и выбрать проверенный, с хорошими отзывами и юридически чистыми документами.
– При этом способе продажи вы можете потерять около 10% от выручки, по сравнению с продажей не салону. Однако это нивелируется тем, что вы защищены юридически, и экономите силы и время, – говорит эксперт Шагапов.
Второй способ продажи – это самостоятельная продажа машины через объявления на классифайдах типа «Авито» и «Автокод Поиск».
– Здесь самое главное – не соглашаться ездить на смотрины к незнакомому вам потенциальному покупателю, – предостерегает автоподборщик. – Назначайте встречи в оживленных местах при дневном свете. Часто предлагают показать авто на паркинге. Это очень рискованно как для вас, так и для покупателя. При плохом свете можно увидеть не всю картину целиком касательно состояния автомобиля, позднее последуют разбирательства и недовольства. Эксперт также настаивает, что оформление документов и перевод денежных средств за машину в случае успешного осмотра необходимо проводить через банк. Услуга стоит недорого, если выбрать тот банк, в котором вы уже являетесь клиентом любых других банковских продуктов. – Не забывайте делать ДКП в трех экземплярах: один для вас и два для покупателя. Через 10 дней снимите авто с учета и не забудьте заключить допсоглашение с указанием даты и времени передачи автомобиля новым собственникам. И обязательно сохраняйте договор купли-продажи», – рекомендует автоэксперт.