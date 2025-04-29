Редкий пикап Chevrolet появился в продаже

Грузовичок 1954 года проехал всего 10 тысяч километров и отдается с кучей запчастей — в том числе автоматической коробкой передач. Продавец оценил машину почти в 7 миллионов рублей.

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В Оренбурге выставлен на продажу редкий для России и всего постсоветского пространства пикап Chevrolet 3000-Series 1954 года. Грузовички семейства Advance-Design занимали первое место по продажам в США с 1947 по 1955-й, и именно в 1954 году они пережили самое крупное обновление. Помимо прочего, машинам пересмотрели гамму двигателей и впервые предложили автоматическую коробку передач.

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Как утверждает продавец, пикап официально растаможен и проверен НАМИ. У него оригинальная рама и близкое к идеальному общее состояние. Владелец долгие годы ездил на автомобиле только в теплое время, а расстаться решил потому, что он ему надоел — пишет сайт 110km.ru.

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Заявленный пробег составляет всего 10 тысяч километров. Под капотом — бензиновый двигатель объемом 4,3 литра (148 л.с.), работающий в паре с механической коробкой передач и задним приводом. В дополнение к оригинальной комплектации прилагаются новый кардан, мотор 5.7 на 300 сил, кастомный выпускной коллектор и автомат. Владелец не решился нарушить целостность автомобиля, поэтому не стал их устанавливать. Цена за всё — 6,8 миллиона рублей.