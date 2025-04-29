На аукционе во Франции продали советский мотоцикл М-72М

Французский аукционный дом Collector Cars Auction на последнем мероприятии продал необычный для Европы лот — советский тяжёлый мотоцикл с коляской М-72М 1956 года.

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Если вы вдруг не знаете, то мотоцикл М-72 — модель более редкая и старая, чем Урал или Днепр, и пользуется популярностью среди коллекционеров военной техники.

Пробег составляет 15 187 километров, мотоцикл был приобретён господином B в 2013 году.

Мотоцикл является частью коллекции двухколёсной техники, собранной господином B, который на протяжении около двадцати лет увлекался темой мотоциклетных комиксов Joe Bar Team.

Все мотоциклы этой коллекции были на ходу до смерти господина B в 2023 году, однако в последние годы они не эксплуатировались, хотя и хранились в хороших условиях.

Мотоцикл М-72 выпускался в СССР с 1941 по 1960 год и изначально предназначался исключительно для армии. Создан на основе немецкого BMW R71 и производился на нескольких заводах, включая ММЗ, ИМЗ и КМЗ.

Всего было выпущено более 330 тысяч единиц. М-72 классифицировался как бронетехника, поскольку мог нести стрелковое оружие, включая пулемёт ДП. Гражданская версия появилась только в середине 1950-х и тоже стояла на военном учёте.

М-72 оснащался оппозитным 4-тактным двигателем объёмом 746 см³ мощностью 22 л.с., карбюратором К-37 и карданной передачей. Конструкция включала телескопическую переднюю вилку и дуплексную раму.