Названы плюсы и минусы Jetour Dashing с AWD и "автоматом"

В конце 2024 года в России стартовали продажи Jetour Dashing с классическим автоматом, которым агрегатирован 186-сильный турбомотор 1,6 литра, и системой полного привода. О том, какие минусы и плюсы у новой версии кроссовера, рассказал эксперт "За рулем" Александр Виноградов.

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Эксперт отметил, что по сравнению с роботом классический гидроавтомат не тормозит при переключении и не склонен к рывкам на скорости. Задержка есть при кикдауне, но она намного меньше, чем в случае с РКПП.

Муфта подключения задней оси управляется гидравлическим механизмом, работает плавно, вступает в работу незаметно. Как автомат, так и муфта требовательны к замене масла:

рекомендуемый интервал - каждые 60 тысяч километров пробега.

Главный минус Dashing AWD с АКП - стоимость.

"Увы, при одинаковом оснащении Dashing AWD в версии Luxury аж на полмиллиона дороже переднеприводной машины. А самый дорогой Dashing AWD Sport обойдется в 3,8 млн. Если добавить всего 150 тысяч, можно взять большой Jetour Т2", - поделился своим мнением Александр Виноградов.

Как сэкономить на ТО

В первой половине 2025 года в России могут начаться продажи Jetour T1.