Omoda C7 получит огромный монитор и геймерские кресла

В преддверии скорого старта продаж китайский производитель раскрыл подробности о новом кроссовере, который станет флагманом модельного ряда в России. Как стало известно редакции Quto, модель получит ряд передовых и оригинальных функций.

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В частности, модель обзаведётся сиденьями, при создании которых инженеры вдохновлялись геймерскими креслами: у них будет мягкая посадка и рельефная боковая поддержка, благодаря чему они будут распределять нагрузку и снижать усталость даже в длительных поездках.

Помимо этого, автомобиль будет оснащаться медиасистемой с 15,6-дюймовым тачскрином и разрешением 2,5 к. Работать он будет на базе мощного процессора Snapdragon 8155, обеспечивающего быструю работу.

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Под капотом флагмана установлен турбомотор объемом 1,6 литра, развивающий 150 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента.

Тем временем в Шанхае состоялся дебют Omoda C3, который ждут в РФ. Китайский производитель рассекретил внешнее оформление нового паркетника, появление которого ожидается и на российском рынке. Новинку можно отличить по дизайну с обилием рубленых граней и сложных форм, а официальная премьера состоится в октябре 2025 года.