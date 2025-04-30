Как работают специалисты по реставрации автотехники

Двенадцать миллионов евро за "Мерседес" 1930-х годов с деревянным кузовом и спицевыми колесами! Именно за такую цену в Европе недавно был продан автомобиль, восстановленный до состояния "нового". Специалисты по реставрации автотехники никогда не спешат и могут работать над одним экземпляром по многу лет - в этом деле главное, чтобы все было аутентично.

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Более двух сотен старинных автомобилей можно было увидеть на крупнейшей в России выставке ретрокаров, мотоциклов и автомобильного антиквариата "Олдтаймер-Галерея" в петербургском выставочном центре "Экспофорум". Некоторые из них, которым более ста лет, похожи на распряженные брички. Машины, выпущенные между двумя мировыми войнами, выглядят мрачновато и строго, а автомобили послевоенного времени - богато и дерзко. Почти все экспонаты - на ходу, а некоторые из представленных на выставке образцов отечественного и зарубежного автопрома до сих пор можно встретить на дорогах страны.

В связи с 80-летием Победы особый акцент в этот раз был сделан на автотехнике времен Великой Отечественной войны, тянувшей на себе нужды фронта и тыла. О том, как энтузиасты возвращают к жизни такие автомобили, "Российской газете" рассказал Ильгам Аббасов из Великого Новгорода. Ему с сыном удалось полностью восстановить штабной ГАЗ-67 1945 года выпуска. На это потребовалось два года. И теперь машина, которую в начале пути можно было опознать только по решетке радиатора, ежегодно идет в парадной колонне в День Победы.

Восстановление серийного отечественного автомобиля требует определенных финансовых усилий, но они находятся в разумных пределах. Дело в том, что советский автопром для удешевления производства широко практиковал взаимозаменяемые узлы и агрегаты, порой годящиеся для машин разных классов. Например, в упомянутом легковом "газике" использовался такой же двигатель, как и в легендарной полуторке ГАЗ-АА. Таких грузовичков было выпущено около миллиона штук, и запчасти от них не являются музейной редкостью. Кроме того, фрагменты машин, пригодные к использованию, находят поисковики в местах боев, в том числе в Новгородской области.

"Есть у нас образец, который вот буквально в прошлом году вытащили из болота. Ну, такого целого, к сожалению, нет, но какие-то детали и оттуда заимствуем", - пояснил реконструктор.

Совсем иначе организовано воссоздание мелкосерийных, дорогостоящих образцов автотехники.

"Мастерские специально к выставке заканчивают реставрацию автомобилей, чтобы удивить, чем-то поразить. Такая конкуренция среди мастеров есть. Но многие машины, которые не успевают доделать, показывают недособранными. И это тоже очень интересно - заглянуть внутрь процесса реставрации", - говорит руководитель проекта "Олдтаймер-Галерея" Илья Сорокин.

На петербургской выставке как раз можно было увидеть процесс восстановления одной из таких машин - компрессорного Mercedes-Benz 500K Special Roadster. Шасси этого двухдверного пятиместного кабриолета - совсем без кузова, но с коробкой передач и родными колесами - было найдено в 1980-х годах в Пензенской области и 40 лет простояло на даче известного коллекционера Александра Рождественского. Последние несколько лет реставрацией автомобиля, выпущенного в 1935 или 1936 году, в подмосковной Ивантеевке занимается ателье Car House History.

Как рассказал "РГ" его директор Владимир Киреев, первейшим для автомобильного реставратора делом является работа с документами. Например, в архивах немецких автозаводов хранятся точные технические параметры каждого выпущенного в те годы автомобиля, индивидуальные особенности его комплектации, включая цвет, обивку, тип радиоприемника и так далее. И даже личные данные заказчиков и первых владельцев.

"Машину нужно не просто знать хорошо, нужно понимать все нюансы по годам. С одним и тем же автомобилем в течение времени на заводе постоянно происходят какие-то изменения конструкции. И, скажем, тот же советский ЗИС-101, если взять 1936, 1938, 1939, 1940 годы, это, по сути, разные машины. Много-много нюансов. Так же и в "мерседесах". Прежде чем заняться "мерседесами", мы много раз были в Германии, встречались с главой архивов Mercedes-Benz Гердом Лангером (Gerd Langer). И нам есть куда позвонить, куда послать запросы, чтобы получить правильный ответ", - рассказал Киреев.

Но далеко не всегда удается сразу сверить подлежащий восстановлению автомобиль с архивными данными. Так, у показанного в Петербурге родстера реставраторы до сих пор не добрались до серийного номера шасси - он был заварен и поврежден во время нескольких грубых послевоенных ремонтов. И теперь его попробуют "вытащить" эксперты, изучив микроструктуру металла с помощью специальных приборов.

Тем временем мастера уже занялись воссозданием кузова - по оригинальной и весьма трудоемкой технологии. Кузова машин в довоенные годы вырезали из дерева - бука или ясеня, - затем обшивали металлическими пластинами.

"Кузов будет абсолютно аутентично, правильно сделанным, - подчеркивает глава Car House History. - Здесь не будет отсебятины или каких-то фантазийных моментов. Но это, понятно, будет копия. Это в любом случае реплика на оригинальном шасси, поскольку от оригинального кузова вообще ничего не сохранилось".

На полную реставрацию такого автомобиля уходит примерно 4-4,5 года, но бывают и особо сложные случаи, когда требуется до восьми лет. После чего машина становится звездой ретровыставок, снимается в кинофильмах, участвует в исторических реконструкциях и пробегах. И дожидается заинтересованного внимания состоятельных коллекционеров. Воссозданных копий таких вот "мерседесов" 1930-х годов за последние два года в мире было продано не более семи штук по ценам 2-2,7 миллиона евро. Этот рынок ограничен и подвержен колебаниям, например, "майбахи" и "хорьхи" в последнее время немного подешевели. Но роскошные "мерседесы" только дорожают, и такую покупку можно считать выгодной инвестицией.

А кроме экономических резонов в этой работе есть и эстетическое удовольствие. Например, Special Roadster 500K и 540K считаются безусловной иконой стиля, "джокондой" среди ретроавтомобилей премиум-класса. Их было выпущено соответственно всего 29 и 25 штук. В оригинальном виде на сегодня осталось не больше десятка машин, одна из которых как раз и была продана за 12 миллионов евро.