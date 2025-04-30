В РФ стартовали продажи нового грузовика "Валдай 18"

Компания "Современные транспортные технологии", являющаяся официальным представителем Горьковского автомобильного завода, объявила о начале продаж бескапотного грузовика "Валдай 18".

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Автомобиль, способный перевозить до 12 тонн груза, предназначен для использования как в городских условиях, так и для поездок на дальние дистанции. Кроме того, машина предусмотрена для работы в сфере коммунального хозяйства и транспортных перевозок.

Новинка приводится в движение 6,7-литровым шестицилиндровым двигателем производства Cummins мощностью 261 лошадиная сила. В паре с ним работает 8-ступенчатая механическая трансмиссия. Грузовик имеет три вида колесной базы и может быть с завода оснащен различными типами надстроек: рефрижераторами, европлатформой и изотермическим фургоном.

В базовой комплектации "Валдай 18" имеет весьма богатое оснащение: заднюю пневмоподвеску, топливный бак на 450 литров, круиз-контроль, многослойную шумоизоляцию, кондиционер, автономный отопитель, спальное место в кабине и светодиодную оптику.

Процесс изготовления автомобиля проходит по полному циклу: со сваркой, покраской и сборкой. Кузов и рама защищены от коррозии благодаря катафорезному грунтованию. Гарантия на авто составляет 3 года без ограничений по пробегу.

Стоимость машины начинается от 8 млн рублей.

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