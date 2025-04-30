Какие поддельные запчасти могут "убить" двигатель авто

Качественные запчасти являются залогом долговечной и исправной работы узлов и агрегатов машины, однако не все владельцы могут распознать, что приобрели вместо "оригинала" контрафакт. Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий в беседе с "Газетой.Ru" предупредил, замена каких поддельных комплектующих может привести к капитальному ремонту мотора.

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По словам эксперта, воздушный фильтр выполняет немаловажную роль в работе двигателя. В случае, если он выполнен из дешевых материалов, элемент не сможет обеспечивать должную чистоту впускной системы и будет пропускать через себя пыль и грязь, которая может привести к повреждениям стенок цилиндров. Что, в свою очередь, вызовет повышенный расход масла и потерю компрессии.

Не менее опасны и контрафактные масляные фильтры. Они неспособны задерживать в себе мелкую металлическую стружку, которая впоследствии ускоряет износ вкладышей коленвала и других трущихся элементов.

В свою очередь, поддельные смазочные материалы очень часто не соответствуют заявленным характеристикам. Они быстро окисляются и не обеспечивают должной защиты деталей. В результате цилиндропоршневая группа и другие узлы силовой установки приходят в негодность гораздо быстрее.

Некачественный бензиновый фильтр, в свою очередь, может и вовсе пропускать воду и примеси, что ведет к коррозии форсунок и повышенному нагарообразованию. Ремонт топливной аппаратуры может обойтись гораздо дороже сомнительной экономии на деталях, подчеркнул специалист.

Стрельбицкий также обратил внимание на качество масляного насоса. Если он не обеспечивает необходимого давления, мотор может недополучать поступление смазки к различным компонентам ДВС. В результате могут возникнуть задиры, а в худшем случае произойдет заклинивание агрегата.

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