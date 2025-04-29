Эксперт дал советы, как подготовить авто к долгому путешествию

Отправляясь в долгую поездку на сотни и даже тысячи километров, важно заранее позаботиться о том, чтобы машина не подвела вдали от цивилизации. Как подготовиться к такому автопутешествию и что нужно проверить в первую очередь, Авторадио рассказал автопутешественник Сергей Лысенко.

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По словам эксперта, перед началом автотуристического важно пройти полное обслуживание автомобиля: заменить и починить все, что подтекает, сквозит или стучит, а также проверить уровень жидкостей и тормозную систему. Однако подготовка не ограничивается только техническими аспектами — нужно также позаботиться о необходимом снаряжении для комфортного и безопасного путешествия:

"Когда люди заканчивают сезон - все вывалили в гараже и все, до следующего сезона. Поэтому лучше не пихать вещи перед поездкой, а именно до поездки выделить время, пойти все это перебрать, что-то перестирать, спальники, например. Посмотреть, что там с палаткой стало, что с лодкой. Потому что были случаи, когда люди собирались очень долго в отпуск, планировали рыбалку, ехали туда три дня, в Астрахань. С семьей приезжали, раскрывали лодку, а ее мыши съели. Потому что заранее не посмотрели. Соответственно, тоже уделить внимание аптечке, посмотреть срок годности лекарств. И все путешественники имеют маленький запас бензина, хотя бы 10 литров, который позволит продлить путешествие на 50-70 километров".

Также эксперт напомнил о возможном бездорожье. Он посоветовал не "штурмовать" сложные места, а стараться их объезжать даже тем автопутешественникам, которые передвигаются на внедорожниках с большими колесами.