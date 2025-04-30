Завод Belgee в Белоруссии выпустил 90-тысячный автомобиль

В конце апреля текущего года белорусский завод Belgee достиг знаменательного рубежа, выпустив с конвейера свой 90-тысячный автомобиль под собственной маркой. Юбилейным экземпляром стал кроссовер X70 с полным приводом в белом исполнении, предназначенный для российских покупателей. В ближайшее время он будет доступен у официального дилера в России.

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Эта модель – современный автомобиль, оснащенный турбированным двигателем объемом 1,5 литра. В переднеприводных версиях этот двигатель развивает мощность 150 лошадиных сил и работает в сочетании с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Полноприводные варианты оснащаются системой "мягкого" гибрида, увеличивающей мощность до 177 л.с., и роботизированной коробкой передач.

Согласно пресс-релизу компании, в октябре 2024 года был выпущен 50-тысячный автомобиль, что стало важной вехой. Следовательно, за последние полгода предприятие произвело около 40 тысяч автомобилей.

В настоящее время на российском рынке представлены две модели Belgee: компактный Х50 и универсальный кроссовер Х70.

С начала производства завод демонстрирует стабильное увеличение объемов выпуска и степени локализации производства автокомпонентов. Объем продаж свидетельствует о значительном спросе и растущей популярности бренда: в России было продано более 40 тысяч автомобилей Belgee.

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Напомним, что Ford выпустил предупреждение для владельцев внедорожников Bronco. Ранее стало известно, что локализованный в РФ кроссовер Haval H3 прошёл сертификацию.