Названа дата старта продаж Lada Iskra

Несмотря на то, что производство Lada Iskra уже налажено, официальный старт продаж запланирован только на 20 июля. При этом, интерес потенциальных покупателей к новинке неуклонно растет, о чем свидетельствуют многочисленные обращения в дилерские центры по всей России.

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Хотя в большинстве автосалонов автомобили пока отсутствуют, некоторые дилеры уже начали принимать предварительные заявки. Так в Зеленограде предлагают возможность оформить предзаказ, внеся депозит в размере 50 тысяч рублей.

Важно отметить, что в договоре на предзаказ не указываются VIN-номер, точная стоимость и окончательная комплектация автомобиля. По сведениям, полученным от представителей дилерского центра ориентировочная стоимость базовой версии Lada Iskra SW Cross может составить около 1,5 млн рублей. Ожидается, что диапазон цен на различные комплектации модели будет колебаться от 1,2 до 1,8 млн рублей.

Lada Iskra будет представлена в трех вариантах кузова: седан, универсал SW и универсал повышенной проходимости SW Cross. Линейка силовых агрегатов включает три варианта: 1,6-литровый двигатель мощностью 90 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач; 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. с 6-ступенчатой "механикой"; и тот же 106-сильный двигатель, работающий в паре с вариатором.

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