Как живет рынок коммерческого транспорта

В этом году рынок грузовых автомобилей можно охарактеризовать, как сплошные «вызовы и неопределенности». Страна столкнулась с серьёзными проблемами, которые, скорее всего, будут ещё длительный период оказывать негативное влияние на его развитие.

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Несмотря на то, что некоторые эксперты отмечают прохождения пика роста изъятия грузовой техники и возвращение бизнеса к нормальной жизни, эксперты убеждены, что это ещё не предел.

Это подтверждает и официальная статистика, согласно которой рынок тяжёлых грузовиков в марте 2025 года находится ниже уровня средних значений 2000-2025 гг — 4 524 ед. При этом, для сравнения, худшим был март 2015 года (2 572 ед.), а лучшим - март 2023 года (9 983 ед.).

Причины всё те же — снижение платежеспособности бизнеса, особенно — в секторе логистики, плюс рост цен на лизинг, которые напрямую зависят от повышения утильсбора и курса ЦБ.

В конечном итоге это сказывается на способности выполнять заказы и обеспечивать стабильность в сфере грузоперевозок. Есть предположение, что уровень изъятой техники до конца года вырастет ещё как минимум на 20%. А вместе с ним продолжится и спад продаж автомобилей.

Опять же, если верить статистике, нечто подобное наблюдалось на рынке в 2004 и 2017 годах, когда за драматическим спадом следовал мощный буст продаж. Как будет на этот раз — однозначно сказать сложно. Слишком много зависит от геополитической обстановки.

Качество китайских грузовиков тут не при чём. Во-первых, это уже не те грузовики, что были в самом начале. Автомобили доработаны, прошли адаптацию к российским условиям. Потребитель также научился корректно технику эксплуатировать и чинить.

Если говорить о категориях «седельные тягачи и самосвалы», то почти 80% — это рынок китайских грузовиков. Если бизнес с трудом справляется с выплатами по китайской технике, то что говорить о грузовых автомобилях большой семёрки, которые стоят значительно дороже.

© Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC

Таким образом, в ближайшее время улучшения ситуации на рынке грузовых автомобилей не предвидится. Без комплексной поддержки со стороны государства и финансовых институтов восстановление рынка может занять длительное время.

В таких условиях важно искать новые пути оптимизации затрат, внедрять инновационные решения и быть готовыми адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.

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Экспертом выступила Дарья Виноградова, директор по маркетингу «ААА Траксервис», официального дилера MAN, Sinotruk, Isuzu, Hyundai, Ambertruck и JAC.