Проиграв суд, Subaru выставил целый список требований к истцам

Subaru всё-таки согласилась урегулировать вопрос склонности к трещинам у лобовых стёкол в некоторых популярных моделях, что приводило к дополнительным тратам собственников машин. Но выдвинула в ответ свои условия...

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В иске, поданном ещё в 2019 году, производитель обвинялся в использовании некачественных ветровых стекол в моделях Forester и Outback 2017-2019 годов выпуска, которые якобы внезапно трескались и разбивались. В иске также утверждалось, что Subaru знала про дефект, но скрывала этот факт.

Ответчик в итоге заявил, что возместит расходы тем, кому пришлось заменить или отремонтировать лобовые стекла, и заплатит четырём истцам, которые подали иск к компании. И теперь каждый из четырёх истцов-владельцев моделей Ascent 2019-2022, Forester 2019-2022 , Legacy 2020-2022 и Outback 2020-2022 получит по 5 тысяч долларов. Но, чтобы претендовать на возмещение, владельцы должны иметь то, что Subaru называет «квалификационной трещиной».

По определению производителя, такая трещина «является особым типом повреждения лобового стекла, характеризующимся определенными специфическими признаками. Она проявляется как трещина, которая принимает форму одной линии, простирающейся от или через одну различимую точку удара, и достигает края лобового стекла». Такие «различимые точки удара» также должны иметь определенные характеристики, чтобы соответствовать требованиям.

Так, точки удара должны быть менее 5 миллиметров в диаметре и иметь рисунок трещины, соответствующий незначительному удару. Точка удара должна быть видимой и идентифицируемой. Если дилер не может четко различить точку удара, но при этом есть квалификационная трещина, ремонт будет покрыт. И это ещё не все требования производителя.

Истцам нужно предоставить доказательство ремонта, а также минимум одну фотографию трещины на лобовом стекле. Если они это сделают, то получат 125% от стоимости ремонта. Тем, кто дважды ремонтировал стекло, возместят 150%, а тем, кто обращался трижды и более раз по поводу ремонта, будет возмещено 200% от его стоимости.

Но и это не всё! Автомобилисты, имеющие право на получение компенсации, у которых нет камер, могут воспользоваться специальным веб-сайтом Subaru, где им будут представлены шесть случайных фотографий трещин, среди которых нужно выбрать ту, которая лучше всего показывает трещину, которую они видели на лобовом стекле своей машины. Если они выберут правильную фотографию, то они получат право на возмещение. Если нет, то компенсация им не грозит.