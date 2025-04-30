Сотни кроссоверов "Москвич 5" сошли с конвейера

На днях появилась информация о том, что на московском автозаводе была собрана партия кроссоверов "Москвич 5". Теперь эту информацию официально подтвердили в пресс-службе автопроизводителя.

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"Несколько сотен кроссоверов действительно уже готовы. Эти автомобили пополнили наш корпоративный парк, где их тестируют опытные инженеры и испытатели в реальных условиях. Впереди - тысячи километров на разных дорогах и при любой погоде", - говорится в сообщении "Москвича".

В компании отметили, что решение о запуске модели "Москвич 5" будет принято по итогам этих пользовательских тестов.

В качестве прототипа для российской модели был взят кроссовер JAC Sehol X6. Длина кузова составляет 4505 мм, колёсная база - 2660 мм. В КНР автомобиль предлагается со 150-сильным турбомотором объёмом 1,5 литра, для российского рынка, если модель одобрят к серийному выпуску, предложат с двигателем аналогичного объёма в форсировке 136 и 174 л.с., агрегатированный вариатором. Привод - передний.

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В течение весны на рынок выведут 7-местный кроссовер "Москвич 8".