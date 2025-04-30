GAC GS4 получит в России версию с полным приводом

В марте 2025 года в России стартовали продажи кроссовера GAC GS4 в единственной комплектации и с моноприводом. По информации "Китайских автомобилей", в скором времени модель получит версию с AWD и более богатым списком штатных опций.

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Кроме системы полного привода у GS4 появятся панорамная крыша, электропривод крышки багажника. Также, возможно, модель получит 19-дюймовые колеса, систему автоматического переключения света, систему камер кругового обзора с функцией "прозрачный капот", мультимедиа с увеличенной до 14,6 дюйма диагональю тачскрина.

Изменится ли на полноприводных GAC GS4 связка полуторалитрового турбомотора (170 л.с., 250 Нм) и вариатора, пока неизвестно.

Продажи GAC GS4 AWD могут начаться в России летом 2025 года по цене плюс-минус 3,5 млн рублей. Таким образом, GS4 усилит конкуренцию с Geely Atlas, который в версии с полным приводом сейчас можно купить за 3,7 - 4 млн рублей.

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В настоящее время купить GAS GS4 на переднем приводе можно за 3 млн рублей без учета скидок и спецпрограмм.