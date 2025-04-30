"Бюджетники" прошли отбор экспертов: какой авто купить до 400 тысяч рублей

Российская Газетаиещё 1

При бюджете до 400 тысяч рублей в России можно купить неплохой автомобиль, сообщил в беседе с "Газетой.Ru" директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании "Рольф" Игорь Головань. Он перечислил десять таких моделей.

Какое авто купить до 400 тысяч рублей
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Так, в обозначенную сумму вписываются Renault Logan (2012-2016 годов выпуска) со средней ценой 399 тысяч рублей, Ford Fusion (2005-2012 годов выпуска), цена которого составляет 375,9 тысячи рублей, и Ford Focus (2004-2008).

Также в пятёрку лучших "бюджетников" с пробегом, по мнению эксперта, входят Lada Granta и Peugeot 308 (2007 - 2011 г. в.).

Специалист рекомендовал обратить внимание на Chevrolet Lacetti (2004-2013), Renault Logan (2009-2015), Opel Corsa (2006-2010), Renault Logan первого поколения (2004-2009) и Skoda Octavia (2000-2011).

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Автоэксперт
Peugeot 308
Renault Logan
Ford Fusion
Chevrolet Lacetti
Lada Granta
Opel Corsa
Skoda Octavia
Ford Focus
Renault
Skoda
Chevrolet
Peugeot
Opel
Lada